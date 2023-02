Stiri pe aceeasi tema

- Comandantii grupului de mercenari Wagner isi trateaza oamenii ca si cum ar fi ”carne de tun”, ”ii incoltesc pe cei care nu vor sa lupte si ii impusca in fata camarazilor lor abia sositi”, a declarat pentru postul american de televiziune CNN un fost comandant al acestui grup, Andrei Medvedev, transmite…

- Potrivit unei investigații realizate de presa internaționala, compania militara privata Wagner a folosit un teren din Krasnodar inca de vara trecuta. Terenul a fost ocupat cu 200 de morminte pana in prezent.Potrivit investigației, militarii Wagner sunt ucigași și alcoolici, iar o mare parte din deținuții…

- Rușii iși sporesc efectivele și schimba conducerea frontului Lupte indarjite se dau in continuare la Soledar, in apropiere de Bahmut, unde Rusia dorește cu orice preț sa rastoarne cursul razboiului, recurgand miercuri inclusiv la o noua schimbare a conducerii operațiunilor militare din Ucraina. O schimbare…

- Fondatorul grupului paramilitar Wagner, Evgeni Prigojin, a declarat sambata ca doreste ca fortele sale si armata rusa sa captureze micul oras Bahmut din estul Ucrainei, deoarece acolo sunt „orase subterane”, unde pot sta trupe si tancuri, reateaza Reuters. Efortul rusesc de peste cinci luni de a incerca…

- Recentele atacuri ale trupelor ruse in Soledar, regiunea Donețk, nu pun orașul Bahmut in pericol de incercuire, in ciuda declarațiilor facute de propagandiștii Kremlinului, care au susținut zilele trecute cucerirea Soledarului, se arata in cea mai recenta analiza a razboiului din Ucraina realizata de…

- Un oficial american crede ca Evgheni Prigojin - proprietarul grupului de mercenari Wagner - se lupta pentru resurse naturale ca sa ajute la finanțarea razboiului din Rusia, relateaza The Guardian.

- Fondatorul grupului Wagner, Evgheni Prigojin, supranumit „Bucatarul lui Putin”, se lauda ca are in armata sa privata un sodat de culoare din Coasta de Fildeș. El l-a prezentat intr-un clip filmat cu trupele Wagner aflate pe frontul din Ucraina, in zona Bahmut.