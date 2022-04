Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe explozii au fost auzite marti dimineata in regiunea separatista Transnistria. Doua antene radio au fost avariate de explozii in Transnistria, a anuntat Ministerul de Interne, potrivit Sky News.

- Mai multe explozii au fost auzite marți dimineața in regiunea separatista Transnistria. Doua antene radio au fost avariate de explozii in Transnistria, a anunțat Ministerul de Interne, potrivit Sky News.

- UPDATE Serviciul de Securitate de Stat al Ucrainei (SBU) a negat acuzațiile lui Putin privind uciderea unui jurnalist apropiat Kremlinului. „SBU nu are niciun plan de a-l asasina pe V. Solovyev”, a transmis SBU intr-o declarație publicata pe Telegram, citata de Sky News. Solovyev a fost una dintre vocile…

- Mai multe explozii au avut loc luni la sediul Ministerului Securitatii Publice de la Tiraspol, capitala regiunii separatiste Transnistria sustinuta de Rusia, dupa un atac cu lansatoare de grenade care nu s-a soldat cu raniti, a anuntat politia transnistreana, informeaza AFP. „Ferestrele etajelor superioare…

- Peste 720 de persoane au fost ucise in Bucha și in alte suburbii ale Kievului, care au fost ocupate de trupele ruse, și peste 200 sunt considerate disparute, anunța Ministerul ucrainean de Interne, citat de Sky News. In Bucha, primarul Anatoli Fedoruk a declarat ca au fost gasite 403 cadavre și ca numarul…

- Joi seara, Rusia a capturat Insula Șerpilor, aflata la doar cateva zeci de kilometri de teritoriul Romaniei. Rusia a bombardat in cursul zilei de joi poziția aparata de 13 militari ucraineni, desprecare s-a anunțat atunci ca au murit. Ministerul de Interne ucrainean a anunțat sambata ca exista informații…

- Armata rusa a programat exercitii in Transnistria, regiunea separatista prorusa a Republicii Moldova, transmite dpa. Districtul militar vestic a facut acest anunt joi, in timp ce fortele ruse atacau Ucraina pe uscat si din aer. Potrivit comunicatului, a fost instituita o zona speciala de antrenament…

- Un atac aerian puternic cu elicoptere Mil Mi-8 a avut loc joi, 24 februarie, asupra Aeroportului Internațional Antovov din Hostomel, situat la marginea Kievului. Ofensiva a fost confirmata de autoritațile ucrainene, scrie The Guardian.Aeroportul din Hostomel este la doar 15 minute vest de șoseaua de…