- O suta dintre cele mai prestigioase reviste medicale din lume au lansat, joi, un apel comun si rar intalnit pentru actiuni urgente in vederea eliminarii armelor nucleare, calificand amenintarea unei catastrofe nucleare drept „semnificativa si in crestere”. Apelul vine dupa amenintarile voalate ale presedintelui…

- Liderul belarus Alexandr Lukașenko a ironizat marți, 1 august, Polonia in legatura cu prezența mercenarilor ruși Wagner in apropierea graniței cu aceasta țara NATO, spunand ca Varșovia ar trebui sa-i mulțumeasca pentru ca ii ține sub control, informeaza Reuters.Un numar necunoscut de luptatori Wagner…

- Cameraman care a avut acces la viața de dincolo de scena publica a președinților Rusiei, regizorul Vitalie Manski a devenit persona non grata pentru regimul Putin. L-am intalnit in Republica Moldova. Vitalie Manski este unul dintre cei mai mari regizori ruși de film documentar. La festivalul de film…

- Mercenarii vor ajuta la antrenarea trupelor speciale belaruse, a anuntat joi Ministerul Apararii de la Minsk, transmite Reuters. Astfel, cele doua armate for face exerciții militare comune la Brest, la granița Belarusului cu Polonia.Intr-o inregistrare video difuzata miercuri, seful Wagner, Evgheni…

- Ucraina avertizeaza ca aprovizionarea cu gaz rusesc catre Europa va fi intrerupta, ceea ce ar putea forța țarile din Europa Centrala sa incerce sa il inlocuiasca in totalitate, scrie Politico.

- Rusia și Ucraina se acuza reciproc ca pregatesc un atac sub steag fals la centrala nucleara de la Zaporojie. Președintele Zelenski i-a informat pe liderii lumii despre acțiunile din jurul complexului unde sunt 6 reactoare nucleare.

- Obligat sa recunoasca public schema de corupție prin care l-a finanțat pe Prigojin, Putin a mulțumit militarilor și serviciilor secrete ca nu l-au tradat. Dar pericolul nu a trecut pentru liderul rus.Sarbatoare in Rusia și ovații pentru Lukașenko in Belarus. Cele doua state, colaborand exemplar intre…

- Cancelarul german Olaf Scholz l-a avertizat vineri pe presedintele rus Vladimir Putin in privința crearii unui eventual conflict inghetat de-a lungul granitelor teritoriilor ocupate de Rusia in Ucraina.