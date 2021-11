Ucraina avertizează că trupele rusești din Donbas și-au ridicat nivelul de alertă Ministerul ucrainean al apararii a avertizat marți ca forțele militare din estul Ucrainei controlate de Rusia își ridica nivelul de alerta și ca au efectuat exerciții pe scara larga, relateaza agenția Reuters.



Kievul și țari membre NATO și-au exprimat recent îngrijorarile fața de mișcarile de trupe rusești din apropierea granițelor Ucrainei, afirmând ca acestea deschid calea unei escaladari militare subite.



Rusia afirma ca nu are astfel de planuri și a acuzat Ucraina și Statele Unite de &"amplificarea artificiala&" a tensiunilor.



Separatiștii susținuți de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

