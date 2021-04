Ucraina avertizează că Rusia ar putea transfera arme nucleare în Crimeea Ucraina a avertizat miercuri ca Rusia intentioneaza sa depoziteze arme nucleare în regiunea Crimeea, anunța Reuters și US News, potrivit Mediafax.



&"Infrastructura din Crimeea este pregatita pentru potentiala stocare de arme nucleare. Prezenta munitiei nucleare în Peninsula Crimeea ar declansa o noua serie de probleme politice, juridice si morale&", a avertizat miercuri Andrii Taran, ministrul ucrainean al apararii, fara prezenta însa dovezi în acest sens.



&"Fortele ruse din Crimeea ar putea lansa provocari militare substantiale în 2014&", a declarat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

