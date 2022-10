Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de presa al Poliției Naționale a Ucrainei a raportat ca Iuri Zaskoka, 44 de ani, colonel, a fost ucis in bombardamentele asupra Kievului de luni, 10 octombrie , relateaza publicația Fakty . Polițistul a murit in districtul Șevcenko, cand se afla in mașina, conducand spre serviciu. Iuri Zaskoka…

- Șeful Ceceniei, Ramzan Kadirov, a spus ca „acum sunt suta la suta mulțumit de desfașurarea” Operațiunii Speciale in Ucraina. El a publicat pe Telegram un text in care-l ironizeaza pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, dupa publicarea informațiilor despre atacurile rusești cu rachete care au…

- Republica Ceha a extins luni avertismentul adresat cetațenilor sai de a parasi Rusia, in urma ordinelor de mobilizare emise de Moscova luna trecuta, a anunțat luni Ministerul de Externe de la Praga, potrivit Reuters și CNN . Guvernul ceh și-a avertizat deja cetațenii sa nu calatoreasca in Rusia și i-a…

- Kremlinul, prin vocea purtatorului de cuvant Dmitri Peskov, a respins luni acuzațiile conform carora forțele ruse au comis crime de razboi in zonele ucrainene recent eliberate, susținand ca sunt ”minciuni”, transmite Reuters. Aproximativ 450 de cadavre au fost descoperite in ultimele zile in gropi comun…

- Razboi in Ucraina, ziua 200. Cel mai inalt oficial susținut de Rusia in regiunea Harkov, Vitaly Ganchev, a oferit o evaluare sumbra a situației dupa un avans rapid al Ucrainei in mare parte din regiune. El le recomanda civililor sa paraseasca regiunea Har

- Autoritatile proruse instalate in zonele ocupate ale Ucrainei au acuzat din nou marti trupele ucrainene ca bombardeaza teritoriul centralei nucleare Zaporojie inainte de planificata vizita a unei delegatii a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), agentie sub egida

- Rusia lovit un cartier rezidențial din Kramatorsk marți dimineața (16 august), dar nu au fost raportate victime civile, a declarat primarul din Kramatorsk, Oleksandr Honcharenko, pe Facebook. Poliția ucraineana a declarat ca loviturile rusești au afectat 13 zone din regiunea Donețk in doar 24 de ore.…

- Sistemele de rachete HIMARS sunt utilizate pentru lovituri de precizie. Statele Unite sunt increzatoare ca nu trebuie sa furnizeze Ucrainei sute de astfel de sisteme, ci doar sa asigure o aprovizionare continua cu muniție pentru acestea, a declarat șeful adjunct al Pentagonului, Colin Kahl. Sistemul…