Stiri pe aceeasi tema

- Apararea antiaeriana ucraineana a reusit joi sa doboare 54 dintre cele 69 de rachete lansate asupra Ucrainei, a anuntat pe retelele de socializare comandantul-sef al fortelor armate, Valeri Zalujni, potrivit AFP.

- Apararea antiaeriana ucraineana a reusit sa doboare toate cele 16 rachete rusesti care au vizat joi capitala Kiev, a anuntat seful administratiei militare a orasului, Serghei Popko, potrivit AFP, conform Agerpres.roSaisprezece rachete au fost reperate deasupra Kievului. Toate cele 16 rachete au fost…

- "Moldelectrica comunica despre perturbații in sistemul electroenergetic. Sunt posibile deconectari.", a transmis, pe facebook, operatorul din\"țara vecina. Anunțul vine dupa ce Ucraina a declarat ca Rusia a declanșat un nou atac de rachete, in timp ce alertele aeriene au rasunat in multe regiuni ale…

- Dupa ce au reconectat patru centrale nucleare, autoritațile ucrainene au restabilit vineri, treptat, alimentarea cu energie electrica la nivel național. Dar milioane de oameni sunt inca in bezna dupa cele mai devastatoare lovituri aeriene rusești din timpul razboiului. Muncitorii bagau lemne in soba…

- Este a 251-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Zelenski a declarat, in timpul discursului de luni seara, ca majoritatea rachetelor lansate de ruși au fost doborate de apararea aeriana.

- Autoritațile de la Moscova ar putea reduce semnificativ traficul de metrou din cauza mobilizarii in masa a mecanicilor. Meduza a raportat pe 24 octombrie ca mobilizarea șoferilor de autobuz din Voronej a exacerbat problemele de transport public din oraș.

- Apararea antiaeriana a Ucrainei a distrus toate cele cinci rachete lansate in salva de rusi spre Kiev, sambata sambata, potrivit lui Oleksi Arestovici, consilier in Biroului Președintelui Ucrainei, scrie RBC, citata de Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Mai multe explozii au fost auzite miercuri in centrul Kievului, la scurt timp dupa declansarea sirenelor antiaeriene. Primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, a anuntat ca apararea antiaeriana ucraineana a doborat "mai multe rachete rusești" deasupra Kievului.