Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a calificat noul proiect de gazoduct al Rusiei- Nord Stream 2 - drept "calul troian" al Kremlinului impotriva securitatii energetice si geopolitice a UE, indemnand partenerii europeni sa nu cedeze siretlicurilor Moscovei, informeaza vineri postul de televiziune…

- Presedintele rus Vladimir Putin a prelungit cu 18 luni interdictia privind importurile de produse alimentare din Occident, dupa ce Uniunea Europeana (UE) si-a prelungit sanctiunile largi si punitie impuse Rusiei din cauza actiunilor Moscovei in Ucraina, relateaza The Associated Press, informeaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat duminica faptul ca este 'prematur' sa divulge modalitatile posibilului schimb de prizonieri intre Rusia si Ucraina discutat cu o zi in urma cu omologul sau ucrainean Petro Porosenko, relateaza AFP. "Este prematur la acest moment sa spunem…

- Proiectul gazoductului Nord Stream 2 exprima doar interesele geopolitice ale Rusiei si are misiunea de a dezbina unitatea Europei, a declarat presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, in cadrul unui interviu publicat duminica de Frankfurter Allgemeine Zeitung, citat de site-ul agentiei Unian, informeaza…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a semnat un decret care promulga o decizie recenta cu privire la prelungirea sanctiunilor impuse unor companii si entitati ruse, a anuntat vineri pe site presedintia ucraineana, relateaza Reuters.

- Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a semnat un decret pentru a pune în practica decizia recenta a Consiliului de Securitate și de Aparare al Ucrainei de a impune noi sacțiuni Rusiei. Documentul publicat ieri pe site-ul președinției ucrainiene nu numește persoanele supuse noilor…

- Președintele ucrainean, Petro Poroșenko, a semnat un decret referitor la intrarea în vigoare a deciziei adoptate anterior de Consiliul Național de Securitate si Aparare al Ucrainei privind introducerea unor masuri restrictive speciale fata de persoane fizice și companii implicate în…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a semnat decretul pentru adoptarea deciziei de extindere a sanctiunilor impotriva unor companii si entitati din Rusia, se arata intr-un comunicat publicat vineri pe site-ul prezidential, relateaza Reuters. Consiliul de Securitate si Aparare al Ucrainei a aprobat…