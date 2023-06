Subventiile pe care Polonia le-a acordat fermierilor sai ca raspuns la cresterea brusca a exporturilor de cereale din Ucraina nu sunt in conformitate cu normele Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), a transmis, luni, ministrul adjunct al Economiei din Ucraina, Taras Kacika. „Aceste subventii depasesc cu mult ceea ce este permis de normele OMC. Poate parea […] The post Ucraina ataca Polonia: Este nemultumita de subventiile agricole acordate fermierilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .