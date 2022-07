Ucraina atacă în premieră pe teritoriul Rusiei cu o armă americană – VIDEO Armata ucraineana a lansat un atac pe pamant rusesc, mai exact in zona Bryansk la circa 2 kilometri de granița dintre cele doua țari. Atacul a fost executat, in premiera, cu o arma primita de la americani. Mai exact ucrainenii ar fi folosit o drona kamikaze Switchblade primite din SUA și cu care ar fi atacat agenți FSB ai Rusiei la punctul de frontiera Troebortnoe . Pe imaginile aparute pe internet miercuri dimineața se vede cum o drona explodeaza la foarte mica distanța de niște oameni care stateau langa o mașina. Una dintre persoane cade secerata dupa explozie, iar alta reușește cu greu sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trupele ucrainene continua loviturile cu sistemul Stugna-P, aparand - zilnic - pe retelele de socializare clipuri cu astfel de reusite realizate cu sistemul de rachete ghidate antitanc. #Ukraine: Everyone is used to Stugna-P, but let's not forget about another Ukrainian ATGM - RK-3 Korsar. Here a soldier…

- Jurnalist și analist militar, Radu Tudor, susține ca, dupa 100 de zile de razboi, armata Rusiei șocheaza prin debandada de care da dovada, dar și prin faptul ca trupele sunt slab dotate. Jurnalistul apreciaza faptul ca, in aceste 100 de zile, am aflat exact care este dependența Europei de Rusia și…

- Armata ucraineana a publicat pentru prima data imagini cu forțele speciale care folosesc drone kamikaze de fabricație straina pentru a ataca poziții ale trupelor ruse. Potrivit armatei ucrainene, drona era echipata cu un explozibil puternic care a provocat daune unui tanc rusesc, dupa ce l-a lovit,…

- Luptele dure din estul Ucrainei se lasa uneori cu momente dramatice surprinse pe filmare. Un transportor blindat a fost luat la ținta cu sistemul antitanc Stugna-P al ucrainenilor. Transportorul se afla in mișcare, iar deasupra sa erau mai mulți soldați care s-au urcat pe vehicul pentru o deplasare…

- Oficialii din orașul ucrainean Herson, ocupat de Rusia, vor adresa o petiție Kremlinului pentru a recunoaște in mod oficial regiunea din sudul Ucrainei ca parte a Federației Ruse, a anunțat miercuri agenția de presa de stat RIA Novosti. Armata rusa a preluat controlul asupra regiunii Herson (sud) la…

- Peste cateva ore, in Piata Rosie din Moscova are loc marea parada care sarbatoreste Ziua Victoriei din al Doilea Razboi Mondial. Se asteapta ca Vladimir Putin sa faca anunturi importante cu aceasta ocazie. Deocamdata, armata rusa continua bombardamentele fara nicio crutare pentru populatia civila. Aproximativ…

- De cateva saptamani Vladimir Putin ameninta ca la 9 mai va urma apocalipsa. Se poate intelege orice. Fie ca va avea loc o ofensiva care va invinge definitiv Ucraina, fie ca va folosi arma nucleara impotriva tarilor NATO. In timp, 9 mai 1945, Ziua Victoriei, si-a pierdut semnificatia din perioada regimurilor…

- Doua avioane de lupta Su-27 ale Forțelor Aeriene Ucrainene au fost filmate cu o drona in timp ce ataca și bombardeaza pozițiile ruse de pe Insula Șerpilor, din Marea Neagra, cucerita de ruși la inceputul invaziei din Ucraina, scrie cotidianul ucrainean Pravda . „Forțele aeriene ucrainene sunt inca in…