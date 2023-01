Stiri pe aceeasi tema

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, afirma ca Rusia isi mentine obiectivele militare si recunoaste ca nu trebuie subestimata, de aceea crede ca Alianta Nord-Atlantica si Uniunea Europeana trebuie sa sustina apararea Ucrainei pe termen lung.

Occidentul cauta sa "imparta" Rusia in Ucraina, acuza duminica, in ziua Craciunului, presedintele rus Vladimir Putin, dupa zece luni de ofensiva militara a Kremlinului in aceasta tara vecina, relateaza AFP, potrivit News.ro.

Forțele ucrainene au lovit un sediu din Luhansk al grupului de mercenari Wagner din Rusia, a anunțat guvernatorul provinciei din estul Ucrainei, potrivit BBC.

Rusia a mutat aproximativ 100 de rachete de tip S-300 și S-400 pe teritoriul sau, iar ochii sunt deja ațintiți asupra lui Vladimir Putin, in timp ce temerile ca ar intenționa sa foloseasca o bomba murdara in Ucraina tocmai cand razboiul este pe cale sa implineasca noua luni, anunța 20 Minutos, citat…

Kamil Galeev, cercetatorul și analistul rus de la Wilson Center, explica intr-o noua serie de postari facute pe Twitter ce nu ințeleg occidentalii care fac presiuni asupra Ucrainei sa negocieze termeni de pace și sa ii acorde concesii lui Vladimir Putin.

Presedintele rus Vladimir Putin a cerut luni Ucrainei sa garanteze siguranta navelor care folosesc coridorul pentru exportul de cereale, acuzand o "amenintare" dupa un atac care a vizat flota rusa din Crimeea, relateaza AFP, conform AGERPRES.

Purtatorul de cuvant al comandamentului Forțelor Aeriene Ucrainene, Iuri Ihnat, a declarat, vineri, ca Iranul are o gama larga de drone care ar putea crea probleme Ucrainei, daca sunt folosite de Rusia.

Wagner Group, compania militara privata susținuta de stat, care a jucat un rol cheie in invazia Ucrainei de catre Rusia, supravegheaza fortificarea Oblastului Belgorod de-a lungul graniței sale cu Ucraina, potrivit lui Yevgenii Prigojin, fondatorul grupului și aliatul apropiat al președintelui rus…