- Zelenski a declarat ca vor fi anunțate schimbari iminente in guvern, regiuni și forțele de securitate, dupa acuzațiile de corupție la aproape un an de la invazia Rusiei. Zelenski nu a numit oficialii care urmau sa fie inlocuiți.

- Mihailo Podoliak, consilier al sefului cancelariei prezidentiale de la Kiev, a declarat ca Ucraina nu planifica sa intre pe teritoriul Rusiei, deoarece nu ar avea resursele necesare pentru nevoile populației locale. Intr-un interviu acordat publicației ruse de opoziție Republic, Podoliak a respins…

- Marea Britanie informeaza in raportul sau zilnic ca Rusia și Wagner dețin „probabil controlul asupra majoritații” Soledarului, ceea ce pune forțele ucrainene din zona in pericol de a fi incercuite.

- Armata ucraineana are nevoie de noi arme si munitii occidentale pentru a putea avansa pe front. Este declaratia facuta de seful serviciului de informatii al Ucrainei, pentru BBC. ''Situatia este pur si simplu in impas'', a spus el.

- Propunerile Moscovei privind „demilitarizarea” și „denazificarea” Ucrainei sunt cunoscute de Kiev și este de datoria autoritaților ucrainene sa raspunda, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, adaugand ca, in caz contrar, armata rusa va decide in aceasta chestiune. „Propunerile noastre…

- Oficialii ucraineni continua sa spuna ca Rusia pregatește o „vasta ofensiva de iarna”. O perspectiva care poate parea surprinzatoare pentru o armata rusa prezentata adesea ca un contigent intr-o stare deloc buna. Dar, in absența unui asalt pe scara larga, Moscova ar putea intr-adevar profita de aceasta…

- Razboi in Ucraina, ziua 269. Premierul Denis Smihal a declarat vineri ca, de la inceputul invaziei ruse si pana in prezent, Ucraina a primit 23 de miliarde de dolari (22,24 miliarde de euro) sub forma de ajutor international.

- Razboi in Ucraina, ziua 257.Președintele Ucrainei a avertizat cu privire la noi atacuri potențiale ale Rusiei asupra infrastructurii energetice, in timp ce primarul Kievului i-a indemnat pe localnici sa se pregateasca sa plece temporar in cazul in care Ca