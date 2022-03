Ucraina: Atac al forţelor ruse asupra unei baze în apropiere de frontiera cu Polonia (autorităţi locale) Fortele ruse au bombardat duminica o baza militara in regiunea Lvov, in vestul Ucrainei, situata in apropiere de frontiera cu Polonia si care pana acum a fost relativ ferita de conflict, au anuntat autoritatile locale, preluate de AFP si Reuters. Pare sa fie cel mai vestic atac al Rusiei in Ucraina. ‘Ocupantii au efectuat un atac aerian asupra Centrului international pentru mentinerea pacii si securitatii. Conform informatiilor preliminare, ei au lansat opt rachete’, a informat administratia regionala din Lvov intr-un comunicat. ‘In prezent adunam informatii despre potentiale victime’, a adaugat… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

