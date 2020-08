Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a acuzat, marti, ca Moscova planuiește in secret organizarea unei revoluții in Minsk, potrivit agentiei de presa Reuters, potrivit Mediafax. Scrutinul prezidential este programat duminica in Belarus, iar Aleksandr Lukasenko, aflat la putere din 1994…

- Rusia lui Vladimir Putin joaca tare. A capturat un spion ucrainean in Flota la Marea Neagra. Totul a devenit oficial și ar putea declanșa un nou razboi diplomatic intre cele doua țari. Fortele de securitate din Rusia au retinut un militar din Flota sa la Marea Neagra. Totul s-a întâmplat…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski au discutat duminica, telefonic, despre comflictul din estul Ucrainei si si-au exprimat sprijinul pentru armistitiul care incepe pe 27 iulie, au anuntat birourile acestora, transmite Reuters.Citește și: Mihai Tudose,…

- Casa unui proeminent activist anti-corupție din Ucraina a fost arsa în ceea ce organizația sa spune ca a fost o tentativa de asasinare, cerând ca președintele Volodimir Zelenski sa ancheteze personal incidentul, relateaza Reuters. O explozie a avut loc în casa lui Vitalii Shabunin,…

- Ucrainenii s-au saturat de masurile de izolare pentru prevenirea raspandirii coronavirusului, a apreciat joi presedintele Volodimir Zelenski, care a cerut din acest motiv guvernului sa fie precaut cu extinderea dincolo de luna august a restrictiilor antiepidemice prelungite acum pentru inca o luna,…

- Sefii de stat si de guverne din UE urmeaza sa dea unda verde, vineri, prelungirii - pana in ianuarie 2021 - a sanctiunilor economice impuse Rusiei dupa anexarea Peninsulei ucrainene Crimeea, in 2014, declara joi surse diplomatice si oficiali europeni pentru Reuters, potrivit news.ro.Aceste…

- Un summit de pace in Ucraina, cu Rusia, mediat de Franta si Germania, care urma sa aiba loc in aprilie, urmeaza sa fie organizat dupa o atenuare a pandemiei covid-19, a anuntat miercuri presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP potrivit news.ro.”Din cauza coronavirusului, toate…