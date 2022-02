#ConstantaEsteBine: Ziua 57 – 26.02.2022 Astazi sarbatoresc energia

Daca ar fi sa definesc energia, as putea folosi toate cuvintele pe care le stiu, in moduri artistice si tot n as putea sa prind in ele esenta fenomenului.Oamenii de stiinta au tot incercat sa o prinda si sa o defineasca, dar nici lor nu le a prea reusit.Energia… [citeste mai departe]