Stiri pe aceeasi tema

Ucraineni au un plan pentru a asigura continuitatea guvernarii, intr-un fel sau altul, daca președintele Volodimir Zelenski este ucis, a precizat secretarul de stat american Antony Blinken, la CBS, potrivit CNN.

Secretarul de stat american, Antony Blinken, a sosit sambata in M oldova pentru a arata sprijinul Statelor Unite pentru aceasta tara coplesita de un val de refugiati din Ucraina si care se teme sa nu cada sub amenintarea Moscovei, noteaza AFP.

Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, si-a reiterat sambata, din Polonia, sprijinul pentru aceasta tara, principala cale de iesire pentru sutele de mii de refugiati de razboi care fug din Ucraina dupa invazia rusa, si a abordat cu guvernul de la Varsovia chestiunea cresterii securitatii poloneze,…

Premierul Nicolae Ciuca a spus, sambata, dupa șeința de Guvern, ca sumele cheltuite de statul roman de cand a inceput razboiul din Ucraina vor fi decantate ls Bruxelles

Serviciul Federal de Securitate (FSB) din Rusia a divulgat informatii care au alertat Ucraina cu privire la un complot de asasinat impotriva presedintelui Volodimir Zelenski, potrivit grupului de hackeri Anonymous.

Discutiile dintre delegatiile Rusiei si Ucrainei ar urma sa aiba loc luni, intr-o locatie care nu va fi dezvaluita, transmite agentia rusa TASS.

Centrul pentru Contracararea Dezinformarii ii indeamna pe ucraineni sa nu foloseasca WhatsApp, deoarece acesta poate fi ascultat de armata rusa, anunta presa din Ucraina.

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat joi introducerea legii martiale in toate teritoriile tarii, dupa ce seful statului rus, Vladimir Putin, a declarat in zori inceperea unei "operatiuni militare" in Ucraina, transmite Reuters.