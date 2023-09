Stiri pe aceeasi tema

- O nava de razboi a Rusiei a tras asupra unui vapor care transporta marfa in Marea Neagra. Anunțul a fost facut de Ministerul Apararii din Rusia, potrivit Sky News.O nava de razboi rusa a deschis duminica un foc de avertisment asupra unei nave de marfa sub pavilion Palau Incidentul a avut loc…

- Autoritațile de ocupație ruse din Crimeea au interzis accesul civililor la Arabat Spit, care leaga partea de est a peninsulei de Ucraina continentala, a informat Interfax pe 27 iulie, citand Serviciul de Frontiera al Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Rusiei.„Incepand cu ora 20:00, pe 31…

- Vestea buna adusa de MAE este aceea ca nava a suferit avarii minore si si-a continuat deplasarea. In plus, MInisterul Afacerilor Externe informeaza ca nu exista cetateni romani raniti in atacurile atacurile asupra porturilor ucrainene de la Dunare.”Ministerul Afacerilor Externe ( MAE ), prin reprezentantii…

- Presedintele rus Vladimir Putin este „de acord cu mine” in privinta prelungirii acordului privind exportul de cereale prin Marea Neagra, a afirmat presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP. „Ne pregatim sa-l primim pe dl Putin in august si suntem de acord cu extinderea coridorului cerealelor…

- Autoritațile din Federația Rusa pregatesc un summit Rusia – Africa, care ar urma sa se desfașoare in marele oraș Sankt Petersburg, fosta capitala a Imperiului Țarist. Oficiali reprezentand 54 de țari din Africa au fost invitați sa participe la acest summit, anunța presa rusa. Reuniunea se va desfașura…

- Autoritatile ucrainene evalueaza pagubele produse de catastrofa de la Nova Kahovka , unde in urma cu trei zile o explozie pe care acestea o atribuie fortelor ruse a dus la ruperea unui baraj in sudul Ucrainei intr-un teritoriu controlat de Moscova, provocand deversari de substante toxice in fluviul…

- Rusia a provocat „una dintre cele mai grave catastrofe pentru mediu din ultimele decenii”, a declarat miercuri premierul Ucrainei, Denis Smihal, dupa ce barajul centralei hidroelectrice Kahovka din sudul Ucrainei a fost distrus, generand temeri privind o catastrofa umanitara si ecologica, transmite…