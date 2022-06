”La fel ca Europa devastata de al Doilea Razboi Mondial, Ucraina are azi nevoie de un plan Marshall al reconstructiei sale”, declara liderul german in fata membrilor Camerei inferioare a Parlamentului german, inaintea summiturilor Uniunii Europene (UE), G7 si NATO. Vom avea nevoie de mai multe miliarde de euro si de dolari suplimentare, iar asta ani de zle”, subliniaza el, in contextul in care ajutarea financiara a Kievului se va afla in centrul discutiilor aliatilor acesteia in cadrul acestor reuniuni. ”Adevarul este ca suntem inca departe de negocieri intre Ucraina si Rusia, pentru ca (presedintele…