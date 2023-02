Stiri pe aceeasi tema

- Dronele inarmate israeliene folosesc bombe gravitationale care nu fac zgomot sau fum in cadere, ceea ce le face greu de anticipat sau evitat de catre inamic, iar cel mai mare model de astfel de drona poate transporta pana la o tona de munitie, relateaza joi agentia Reuters, citand armata israeliana,…

- Forțele de ocupație rusești au pierdut deja peste 119.000 de militari de cand a inceput invazia in Ucraina. Forțele de aparare au ucis aproape 800 de invadatori ruși numai in ultimele 24 de ore. Acest lucru a fost raportat astazi, 20 ianuarie, de catre Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei.…

- O echipa de experți din cadrul Uniunii Europene (EPF — Facilitatea Europeana pentru Pace) a efectuat o vizita de lucru la Ministerul Apararii. Ei au fost insoțiți de ambasadorul UE la Chișinau, Janis Mazeiks, scrie Deschide.md . Vizita a inclus o intrevedere oficiala cu ministrul Apararii, Anatolie…

- Ministrul rus al apararii Serghei Soigu a vizitat trupele ruse implicate pe front in Ucraina, a anuntat marti Ministerul Apararii de la Moscova. ”Serghei Soigu le-a multumit militarilor care au efectuat misiuni in mod curajos in zona operatiunii militare speciale si a acordat recompense de stat militarilor…

- Forțele ruse au pierdut, in cele zece luni de razboi purtat in Ucraina, 100.400 de militari, potrivit estimarilor anunțate joi, 22 decembrie, de Statul Major General al Forțelor Armate ale Kievului, relateaza The Kyiv Independent . In ultima zi, aproximativ 660 de militari ruși au murit pe campul de…

- Armata ucraineana a distrus complexul de rachete antiaeriene S-300 din care rușii au tras in maternitatea spitalului din Vilniansk, pe 23 noiembrie, și au ucis un bebeluș de doar doua zile, scrie portalul de știri Ukrinform . Primarul Melitopolului, Ivan Fedorov, a anunțat acest lucru pe Telegram: „Rușii…

- Mulțimi bucuroase de localnici intampina forțele ucrainene in centrul orașului Herson, steagurile ucrainene flutura din nou pe principale cladiri, iar unii soldați ruși au dezertat. Toate acestea au avut loc vineri, la doua zile dupa ce Rusia a anunțat ca-și retrage trupele din singura capitala regionala…

- Herson se intoarce sub controlul trupelor ucrainene. Forțele armate ale Ucrainei intra deja in oraș. Informația este difuzata de RBC-Ucraina cu referire la declarația Direcției Principale de Informații a Ministerului Apararii al Ucrainei (GUR MO). "Herson se intoarce sub controlul Ucrainei, unitați…