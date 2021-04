Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina are in vedere sa se doteze cu arme nucleare, in cazul in care nu devine membra a NATO, a afirmat joi ambasadorul ucrainean in Germania, informeaza Agerpres . „Fie facem parte dintr-o alianta cum este NATO si contribuim astfel la a face Europa mai puternica, fie ramanem cu cealalta optiune,…

- Distrugatoarele Forțelor Navale ale SUA, Roosevelt și Donald Cook, cu o grupa de susținere aeriana in componența a șase avioane britanice de lupta, se grabesc sa intre in serviciu, sub pretextul “activizarii militare ruse la frontierele Ucrainei”. Rusia pregatește masuri de raspuns. Distrugatoarele…

- Misiunea de monitorizare a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a constatat un numar record de incalcari ale armistitiului in estul Ucrainei, scena unui conflict cu separatistii prorusi, si a denuntat obstructionarile tot mai numeroase in calea activitatii observatorilor,…

- Ministrul german al Apararii a acuzat Rusia de provocari in cazul recentelor mobilizari de trupe desfașurate la granița cu Ucraina, informeaza Agerpres„Impresia mea este ca partea rusa face totul pentru a provoca reactii”, a declarat ministrul german al apararii,

- Ministrul apararii al Republicii Moldova, Victor Gaiciuc, a declarat ca autoritațile de la Chișinau nu sunt îngrijorate de exercițiile militare rusești efectuate în regiunea separatista Transnistria în contextul recentei desfașurari de forțe din apropierea graniței cu Ucraina, relateaza…

- Germania și Franța au facut un apel la „reținere”, diplomații celor doua țari declarandu-se „preocupați de numarul tot mai mare de incalcari ale acordurilor de incetare a focului” in estul Ucrainei. Germania și Franța, care au rolul de mediatori in tensiunile dintre Rusia și Ucraina, au cerut parților…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a afirmat duminica intr-un interviu acordat CNN ca finalizarea gazdoctului Nord Stream 2 depinde, in fond, de constructorii acestuia, in pofida faptului ca Washingtonul i se opune, relateaza Reuters, informeaza AGERPRES . Intrebat daca SUA pot face ceva pentru…

- Parlamentul European vrea sa opreasca proiectul gazoductului rusesc Nord Stream 2 in Europa, dupa arestarea lui Aleksei Navalnii Parlamentarii europeni sunt asteptati sa adopte joi o rezolutie care cere blocului comunitar sa opreasca finalizarea gazoductului Nord Stream 2, care ar urma sa transporte…