Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, 09:20: Nu sunt semne ca atacurile Federației Ruse asupra ucrainei s-ar fi sistat, contrar anunțului țarii invadatoare. Ieri, reprezentantul Rusiei la ONU anunța un armistițiu, focurile asupra multor regiuni din Ucraina fiind programate sa inceteze, astazi, la ora 9:00 (ora Romaniei). Președintele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut un „apel disperat” sambata, in fata congresmenilor americani, cerand avioane pentru a lupta impotriva invadatorilor rusi, a declarat liderul majoritatii democrate din Senatul SUA, Chuck Schumer. Polonia ar putea furniza avioane Ucrainei. Casa Alba confirma…

- Ucraina spera sa primeasca semnale pozitive in demersul ei de a deveni membra a UE, au declarat miercuri presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si ministrul sau de externe Dmitro Kuleba, in timp ce Parlamentul European a atras atentia ca rezolutia sa de sustinere a acestui proces nu inseamna ca el…

- „Facem apel la Uniunea Europeana pentru aderarea imediata a Ucrainei pentru o noua procedura speciala", a spus Volodimir Zelenski, intr-un mesaj video de ultim moment. Vom reveni cu amanunte.

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Urmarește principalele evoluții pe aceasta tema pe PRESSALERT.ro. UPDATE 11 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca saluta propunerile Turciei și Azerbaidjanului…

- Mai mult decat atat, Zelenski susține ca altor state le este teama sa sprijine aderarea Ucrainei la NATO.”Cine este dispus sa garanteze aderarea Ucrainei la NATO? Sincer, tuturor le este teama. I-am intrebat pe toti partenerii daca sunt alaturi de noi. Sunt alaturi de noi dar nu sunt pregatiti sa ne…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat marți, 22 februarie, ca are in vedere ruperea relațiilor diplomatice cu Rusia, in urma recunoașterii de catre președintele Vladimir Putin a independenței regiunilor separastiste pro-ruse din estul Ucrainei, autoproclamatele „republici” Donețk și Lugansk.…