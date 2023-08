Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile de cereale ale Ucrainei au crescut pana la 2,56 milioane de tone in sezonul iulie 2023-iunie 2024, in crestere fata de doua milioane de tone in acelasi moment al sezonului trecut, arata datele publicate luni de Ministerul Agriculturii de la Kiev, transmite Reuters, conform Agerpres.Exporturile…

- Exporturile de cereale ale Ucrainei in luna iulie, prima luna a noului sezon agricol, au crescut pana la 2,16 milioane de tone, de la 1,61 milioane de tone in luna iulie a anului trecut, potrivit datelor publicate luni de Ministerul ucrainean al Agriculturii, transmite Reuters.

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a amenintat cu un conflict nuclear, sustinand ca un succes al contraofensivei ucrainene ar obliga Rusia sa recurga la armamentul atomic, transmite Reuters. "Inchipuiti-va ca daca (...) ofensiva sustinuta de NATO are succes, iar ei rup o parte din teritoriul nostru,…

- Livrarile de petrol din Kazahstan via Rusia, din care majoritatea se indreapta spre un terminal de la Marea Neagra, continua in mod normal in pofida escaladarii tensiunilor dupa ruperea acordului referitor la exporturile de cereale ale Ucrainei via coridorul din Marea Neagra, a declarat marti ministrul…

- Ministrul agriculturii ucrainean, Mikola Solski, a declarat miercuri ca, in atacul masiv din cursul noptii, lansat de Rusia asupra sudului Ucrainei au fost avariate intr-o proportie "considerabila" infrastructuri pentru exportul de cereale din portul Ciornomorsk de langa Odesa, unde circa 60.000 de…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a sustinut, miercuri, 5 iulie, o conferinta de presa comuna la Budapesta cu ministrul rus al sanatatii, Mihail Murasko, care a efectutat o vizita in Ungaria, singurul membru al UE si NATO care inca mai mentine relatii stranse cu Moscova, dupa ce Rusia a invadat…

- Un tanar refugiat ucrainean, care a fugit de razboiul din tara sa, a castigat 500.000 de euro dupa ce a razuit un loz de 5 euro pus in circulatie de Loteria belgiana, relateaza Reuters, preluata de News.ro.Barbatul a cumparat lozul luna trecuta, intr-o benzinarie. Castigatorul, a carui identitate va…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a acuzat marti Ucraina ca a aruncat in aer uriasul baraj Kahovka, parte a unui plan de redesfasurare a unitatilor din apropierea regiunii Herson pentru operatiuni impotriva fortelor rusesti, transmite Reuters. O declaratie a Ministerului rus al Apararii semnata…