Ucraina: Aproape 200 de copii au murit în timpul războiului Oficialii ucraineni sustin ca aproape 200 de copii au fost ucisi in timpul razboiului declansat de Rusia. De asemenea, peste 300 de copii au fost raniti. 183 de copii au fost ucisi in Ucraina de la inceputul invaziei rusesti, a anuntat biroul procurorului general al Ucrainei. De asemenea, 342 de de copii au fost raniti. Cele mai multe victime au fost in zonele Donetk, Kiev si Harkov. Procurorii lucreaza pentru a stabili numarul total de copii morti si raniti in Mariupol, precum si in alte zone care au fost sub controlul armatei ruse. De asemenea, bombardamentele si obuzele au avariat aproape o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

