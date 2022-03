Ucraina, aplaudată în picioare, Rusia, tratată cu spatele Europarlamentarii au aplaudat ieri in picioare discursul presedintelui ucrainean, care a vorbit in plen, intr-o interventie televizata, imbracat in haine de razboi. Zeci de diplomati aflati la o conferinta ONU de la Geneva s-au ridicat si au plecat cand, tot pe ecrane, si-a facut aparitia ministrul rus de Externe, costumat la patru ace. „Nu stiu cum sa va salut, daca e seara sau dimineata, fiindca pentru unii dintre noi azi poate fi ultima zi", si-a inceput Zelenski discursul. Trupele rusesti au inceput bombardamente masive in cateva orase, iar un convoi imens astepta aseara declansarea unui asalt,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o declarație emisa marți dupa-amiaza, oficialii ruși au declarat ca forțele lor se pregatesc sa lanseze „lovituri de inalta precizie” impotriva „centrelor tehnologice ale Serviciului de Securitate ucrainean și celui de-al 72-lea centru principal din Kiev”.„Indemnam cetațenii ucraineni care sunt…

- Ministerul de Interne din Ucraina a anunțat inca de sambata seara ca soldații ucraineni de pe Insula Șerpilor despre care s-a spus ca au murit, sunt in viața. Joi seara, Rusia a capturat Insula Șerpilor, aflata la doar cateva zeci de kilometri de teritoriul Romaniei. Rusia a bombardat in cursul zilei…

- Doi jurnalisti danezi au fost raniti sambata, 26 februarie, dupa ce au fost impușcați in nord-estul Ucrainei, dar viata lor nu este in pericol, a anunțat cotidianul danez Ekstra Bladet , unde cei doi sunt angajați ca freelanceri, potrivit Agerpres .Reporterul Stefan Weichert si fotograful Emil Filtenborg…

- Soldații ruși au intrat in zona din jurul Cernobilului și incearca sa puna mana pe fosta centrala nucleara, a declarat președintele Ucrainei, potrivit CNN . Lupte au loc acum cu militarii ucraineni in apropierea depozitului cu deseuri nucleare al centralei de la Cernobil. „Soldații noștri iși sacrifica…

- sursa foto: Ministerul rus al Apararii Presedintele rus Vladimir Putin a declanșat razboiul in Ucraina, sub pretextul apararii separatiștilor din Donbas. Populația pleaca masiv din țara, sunt cozi imense in Kiev, iar panica domina atmosfera din Ucraina. Președintele SUA, Joe Biden a anunțat noi sancțiuni,…

- SUA au respins ferm, miercuri, 26 ianuarie, in raspunsul scris adresat Rusiei, una dintre principalele revendicari ale Moscovei, refuzand sa inchida ușa NATO Ucrainei. Cu toate acestea, Washingtonul susține ca a oferit o „cale diplomatica” pentru a fi evitat un conflict armat. Aceasta scrisoare mult…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat luni, 13 decembrie, ca a arestat 106 susținatori ai unui grup neonazist, susținand ca acționeaza sub egida Ucrainei, vecin și inamic al Rusiei, care neaga orice implicare. FSB, impreuna cu Ministerul de Interne al Rusiei, au arestat in total…