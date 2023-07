Stiri pe aceeasi tema

- Brigada a 3-a de asalt a Ucrainei a publicat, miercuri 21 iunie, imagini care arata soldații luand cu asalt poziții inamice in timpul luptelor de langa Bakhmut. Reuters nu a reușit sa verifice independent locația sau data la care a fost filmat videoclipul. Ministerul britanic al Apararii a declarat,…

- O fetita de doi ani a fost ucisa si alte 22 de persoane au fost ranite, intre care cinci copii, in urma caderii unei rachete rusesti in apropierea orasului Dnipro, in centrul Ucrainei, a anuntat duminica guvernatorul regional, potrivit Reuters si AFP.

- O explozie in apropierea orașului Dnipro, din centrul Ucrainei, a afectat sambata o locuința cu doua etaje, ranind 20 de persoane, inclusiv cinci copii, a declarat guvernatorul regional, citat de Reuters.

- O explozie in apropierea orașului Dnipro, din centrul Ucrainei, a afectat sambata o locuința cu doua etaje, ranind 20 de persoane, inclusiv cinci copii, a declarat guvernatorul regional, citat de Reuters. Guvernatorul Serhiy Lysak a scis pe Telegram ca trei dintre copii sunt in stare grava. In total,…

- Razboi in Ucraina, ziua 466. O explozie in apropierea orașului Dnipro, din centrul Ucrainei, a afectat sambata o locuința cu doua etaje, ranind 20 de persoane, inclusiv cinci copii, a declarat guvernatorul regional, citat de Reuters.

- O explozie produsa in aproprierea orașului Dnipro din centrul Ucrainei a afectat sambata o cladire cu doua etaje, ranind 20 de persoane, inclusiv cinci copii, iar salvatorii intervin pentru scoaterea victimelor aflate inca sub daramaturi.

- Dupa ce rușii au bombardat un spital din Dnipro, in estul Ucrainei, bilantul este de un mort și 15 raniți. Doi copii, de 3 și ani, se numara printre raniți, potrivit Reuters . Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a confirmat atacul și a declarat ca autoritațile lucreaza pentru a salva alte persoane…

- Alerte antiaeriene au fost declarate pe intreg teritoriul Ucrainei joi dimineața, iar armata a avertizat in legatura cu posibile lovituri cu rachete rusești intr-un arc larg care se intinde de la Kiev pana in regiunile centrale și in sud, potrivit Reuters. La o ora dupa ce au fost emise avertizarile,…