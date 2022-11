Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ucrainean al infrastructurii, Oleksandr Kubrakov, a declarat joi ca s-a ajuns la un acord pentru prelungirea cu 120 de zile a initiativei privind exportul de cereale din porturile ucrainene de la Marea Neagra, relateaza Reuters si AFP, citeaza Agerpres.

- Acordul care permite Ucrainei sa exporte cereale prin Marea Neagra a fost prelungit cu 120 de zile, scrie The Guardian. „Acordul va ramane in vigoare in termenii actuali timp de patru luni”, a transmis un oficial turc. Ministrul ucrainean al infrastructurii, Oleksandr Kubrakov, a declarat ca inițiativa…

- Ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar, a afirmat, luni, ca țara sa va propune prelungirea cu un an a convenției dintre Rusia și Ucraina cu privire la exportul de cereale din porturile ucrainene.

- Presedintele rus Vladimir Putin a amenintat miercuri ca Rusia va parasi din nou acordul ce permite exportul cerealelor ucrainene prin Marea Neagra daca Ucraina isi incalca promisiunile si foloseste din nou in scopuri militare coridorul securizat destinat acestor exporturi.

- Douasprezece nave cargo s a imbarcat luni din porturile ucrainene in cadrul Initiativei privind transportul de cereale prin Marea Neagra, a declarat ministrul ucrainean al infrastructurii, Oleksandr Kubrakov, citat de Reuters.Rusia, care a invadat Ucraina la 24 februarie, a anuntat sambata suspendarea…

- Președintele rus Vladimir Putin a spus miercuri ca vrea sa renegocieze acordul care permite Ucrainei sa exporte grane prin Marea Neagra, dupa ce a acuzat atat Kievul, cat și Occidentul ca se folosesc de ințelegerea semnata in iulie la Istanbul pentru a inșela Rusia și țarile in curs de dezvoltare, informeaza…