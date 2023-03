Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul Consiliului National de Securitate si Aparare al Ucrainei (NSDC), Oleksii Danilov, a anuntat joi ca tara sa va schimba strategia pentru a-si recupera peninsula Crimeea, anexata ilegal de catre rusi in 2014, transmite EFE.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a reiterat intentia de a recupera peninsula Crimeea, anexata de Rusia in 2014, scrie duminica dpa. „Este pamantul nostru. Poporul nostru. Istoria noastra”, a spus Zelenski, potrivit unei declaratii difuzate duminica. Prin recuperarea Crimeei, in Ucraina se…

- Șeful Consiliului de Securitate și Aparare al Ucrainei, Oleksii Danilov, a promis, inainte de implinirea unui an de la lansarea invaziei ruse in țara sa, ca intr-o buna zi „tancurile Ucrainei vor fi parcate in Piața Roșie din Moscova”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Președinta Republicii Moldova a avertizat asupra incercarii de destabilizare a țarii dinspre Kremlin. Exista și o cantitate publica de scepticism fața de declarațiile Maiei Sandu. Intervievat de Adriana Nedelea la Radio Europa Libera , fostul ministru al apararii din Romania, Vasile Dancu, vede mai…

- Oleksii Danilov, secretar al Consiliului Național de Securitate și Aparare din Ucraina, a declarat, la postul de televiziune 1+1 TV, ca grupuri din Cecenia, care au luptat impotriva Ucrainei inca din 24 februarie 2022, lucreaza acum drept „salvatori” in Turcia și ar putea fi trimiși in Moldova, conform…

- Rusia se pregatește pentru o „escaladare maxima” a razboiului din Ucraina, potențial in urmatoarele cateva saptamani, potrivit unui inalt oficial de securitate naționala ucraineana, potrivit CNN. „Vor fi luni decisive in razboi”, a declarat pentru Sky News Oleksiy Danilov, secretarul Consiliului Național…

- Kremlinul a respins luni, 9 decembrie, afirmația Kievului potrivit careia un inalt responsabil rus a avansat ideea unui potential acord de pace pentru conflictul din Ucraina in fața oficialilor europeni, informeaza agenția Reuters, preluata de Agerpres . Reacția președinției ruse vine dupa ce Oleksii…