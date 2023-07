Stiri pe aceeasi tema

- Romania va crea un hub regional pentru antrenamentul piloților care vor zbura pe avioanele F-16, unde se vor putea antrena inclusiv piloți din Ucraina, a anunțat Administrația Prezidențiala intr-un comunicat de presa emis la finalul ședinței Consiliului Suprem de Aparare a Țarii din 6 iulie.Obiectivele…

- Atata timp cat restrictiile impuse femeilor sunt in vigoare in Afganistan, este "practic imposibil" ca guvernul taliban sa fie recunoscut de membrii comunitatii internationale, a afirmat miercuri reprezentanta ONU in tara, noteaza AFP, potrivit Agerpres. CITESTE SI Piloții ucraineni de pe F-16 ar…

- Vladimir Putin a avut prima reacție cu privire la detonarea barajului Nova Kahovka. Informația a fost transmisa prin sursele oficiale media ale Moscovei, simpatizante președintelui rus și Guvernului. Se pare ca Putin i-a spus lui Erdogan ca a fost „un atac barbar”. Totuși, ucrainenii susțin ca rușii…

- La 2 mai, UE a stabilit restrictii privind vanzarile de grau, porumb, rapita si seminte de floarea-soarelui ucrainene in cinci tari – Bulgaria, Ungaria, Polonia, Romania si Slovacia – pentru a diminua oferta excedentara de cereale in aceste tari, dar a permis in acelasi timp tranzitul prin aceste state…

- Administratia de la Washington a exprimat scepticism, marti seara, in legatura cu informatiile privind utilizarea de echipamente militare de provenienta americana in atacurile comise in regiunea rusa Belgorod. Washingtonul este sceptic privind utilizarea de echipamente americane in atacurile din Rusia…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat marti ca i-a respins pe luptatorii despre care spune ca au lansat un atac transfrontalier din Ucraina in regiunea Belgorod si sustine ca a eliminat 70 de militanti, iar pe restul i-a obligat sa se retraga dincolo de granita, relateaza The Guardian. Peste 70 de „teroristi"…

- Guvernul de la Varsovia va majora din 2024 valoarea alocatiei lunare pentru copii la 800 de zloti (193,13 dolari) per copil, de la 500 de zloti in prezent, a anuntat Jaroslaw Kaczynski, seful partidului aflat la guvernare in Polonia (PiS), transmite Reuters.Programul de sprijin pentru familii - "Family…

- Joi seara, 4 mai, in Kiev au avut loc mai multe explozii. A fost anunțata o alerta aeriana in oraș și in regiunea Kiev.Potrivit presei ucrainene, in regiunea Podol s-au auzit mai multe explozii. In același timp, explozii au fost auzite pe malul stang al capitalei. CITESTE SI Cum ar putea primi…