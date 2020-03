Ucraina anunță închiderea granițelor pentru cetățenii străini © Sputnik / Ultima ora: Cod roșu de coronavirus in Republica MoldovaCHIȘINAU, 13 mar – Sputnik. Ucraina iși va inchide frontierele peste 48 de ore pentru cetațenii straini pentru o perioada de doua saptamani, a anunțat vineri in cadrul unui briefing secretarul Consiliului Național de Securitate și Aparare, Alexei Danilov. “Peste 48 de ore țara noastra iși va inchide granițele pentru cetațenii straini”, a declarat Danilov. Cabinetul de miniștri al Ucraina a introdus din 12 martie pana pe 3 aprilie un regim de carantina in toate instituțiile de invațamant din țara, a interzis desfașurarea… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

