- Rusia a eliberat in procedura rapida 720.000 de pașapoarte separatiștilor din estul Ucrainei. Rușii incearca astfel sa-și extinda controlul asupra regiunilor separatiste pro-ruse Donetk si Lugansk din Donbas, sustinute de Moscova anunța Euronews.

- Ministrul apararii din Ucraina, Oleksii Reznikov, a afirmat vineri ca retinerea manifestata de Berlin de a furniza arme Kievului incurajeaza agresiunea rusa si a sugerat ca Moscova ar putea spera la o restaurare a Republicii Democrate Germane in estul Germaniei, relateaza Reuters,

- Ministrul apararii din Ucraina, Oleksii Reznikov, a declarat vineri ca situatia de la frontiera cu Rusia este practic identica celei din aprilie 2021, cand Moscova a comasat peste 100.000 de militari la granita ruso-ucraineana, transmite EFE, citat de Agerpres. "Numarul (de trupe) de atunci si de…

- Ministrul de externe francez, Jean-Yves Le Drian, a anuntat miercuri ca va vizita in viitorul apropiat Romania pentru a transmite un mesaj de solidaritate acestei tari, in contextul in care Franta cauta alaturi de partenerii europeni si SUA modalitati pentru detensionarea crizei legate de Ucraina,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat Germania ca impiedica livrarea de arme defensive tarii sale, in plina perioada de tensiuni cu Rusia, suspectata ca pregateste o noua invazie. Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, a facut o acuzatie similara.

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, a declarat pentru CNN ca va avea loc un „masacru cu adevarat sangeros” daca Rusia decide sa invadeze Ucraina și a avertizat ca „și rușii se vor intoarce in sicrie”, pe fondul ingrijorarilor cu privire la mișcarile de trupe la granița țarii.