- Peste 1.100 de localitati din Ucraina nu aveau electricitate, in urma unor atacuri ruse care au vizat - in ultimele zece zile - infrastructuri critice, anunta marti Serviciile ucrainean ale Situatiilor de Urgenta, relateaza AFP, anunța News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- ”La nora actuala, 1.162 de localitati (…) raman fara electricitate”, anunta un purtator de cuvant al serviciilor, Oleksandr Horunii. Pana la 4.000 de localitati au ramas fara curent electric incepand de la 7 octombrie, anunta el.The post In total 1.162 de localitati din Ucraina nu au curent electric,…

- Denis Smihal enumera ”cinci atacuri cu drona” la Kiev si ”atacuri cu racheta” in regiunile Dnipropetrovsk, situata in partea central-estica a tarii, si Sumi (nord-est). ”Sute de localitati au ramas fara electricitate”, anunta premierul ucrainean.The post Rusia a vizat infrastructuri energetice cruciale…

- ”Cei care dau ordinul atacarii unor infrastructuri critice (…) si care organizeaza mobilizarea generala pentru a acoperi linia frontului cu cadavre nu se pot aseza la aceeasi masa cu liderii G20. Rusia trebuie sa fie exclusa”, indeamna intr-un mesaj postat pe Twitter un consilier al presedintiei ucrainene,…

- Armata Ucrainei a obținut toate datele personale ale luptatorilor din grupul privat Wagner, folosit de Rusia pentru ofensiva din Ucraina, a scris luni pe Telegram ministrul ucrainean al transformarii digitale, Mihailo Fedorov. „Site-ul web al grupului Wagner a fost spart de armata IT! Avem toate datele…

- Ministrul german al Economiei, Robert Habeck, a anuntat vineri noi reglementari pentru a se economisi energie, pe fondul temerilor legate de o penurie de carburanti ca urmare a disputei cu Rusia din cauza razboiului din Ucraina, relateaza dpa si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Armata ucraineana a publicat pe rețelele sociale o inregistrare in care este prezentat un bombardament asupra mai multor cladiri in care militarii ruși au incercat sa se adaposteasca. Imaginile au fost postate pe contul de Facebook al batalionului 503 de Infanterie Marina al Ucrainei sub titlul „Misterioasa…

- Este a 153-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Zelenski afirma ca Rusia trebuie sa primeasca noi sanctiuni, dupa ce Gazprom a anuntat ca va reduce la jumatate volumul de gaze distribuit Europei.