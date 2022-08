Stiri pe aceeasi tema

- Fostul vicepremier rus Arkadi Dvorkovici a fost reales duminica pentru un al doilea mandat in funcția de președinte al Federației Internaționale de Șah (FIDE), invingand un ucrainean care il criticase in legatura cu acțiunile Moscovei in Ucraina, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai…

- Macedonia de Nord a fost de acord sa furnizeze tancuri și avioane Ucrainei pentru a ajuta la respingerea invaziei Moscovei, a declarat un consilier prezidențial ucrainean de rang inalt, Mykhailo Podolyak, conform Reuters. "Multe națiuni dau dovada astazi de mai mult curaj decat jumatate din G20 (Grupul…

- Armata ucraineana a transmis sambata ca a ucis mai mult de 100 de soldati rusi in luptele din sud, inclusiv in regiunea Herson, care este in atentia contraofensivei Kievului in acea parte a tarii si totodata o legatura cheie pe linia de aprovizionare a Mo

- Macedonia de Nord intentioneaza sa doneze un numar nespecificat de tancuri din era sovietica Ucrainei in contextul in care incearca sa-si modernizeze propria armata pentru a corespunde standardelor NATO, a anuntat vineri Ministerul Apararii de la Skopje, relateaza Reuters, citata de Agerpres.ro . Intr-un…

- Liderii G7 au convenit sa analizeze introducerea unor plafonari de preț la importurile de petrol și gaze rusești pentru a incerca sa limiteze capacitatea Moscovei de a finanța razboiul in Ucraina, au declarat marți oficialii G7. Uniunea Europeana va analiza impreuna cu partenerii internaționali modalitați…

- Ambasadorul Rusiei la Londra a declarat marți ca Marea Britanie a cerut ajutorul Moscovei in legatura cu cei doi cetațeni britanici condamnați la moarte in regiunea separatista a Ucrainei susținuta de Rusia pentru ca au luptat pentru Ucraina, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

Cotidianul german Die Zeit, care citeaza surse militare, arata faptul ca membrii NATO au ajuns la o ințelegere informala și nu vor trimite avioane și tancuri in Ucraina.