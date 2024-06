Stiri pe aceeasi tema

- Hackerii Direcției Principale de Informații (GUR) a Ministerului Apararii de la Kiev au atacat serviciile electronice ale mai multor ministere din Federatia Rusa, scrie RBC, relateaza Rador Radio Romania.

- Capacitațile militare ale Rusiei pe cer, pe apa și pe uscat au avut de suferit dupa ce Ucraina a recapatat controlul asupra platformelor de foraj petrolier situate in Marea Neagra in toamna anului trecut, a anunțat serviciile de informații militare ucrainene pe 8 aprilie, potrivit The Kyiv Independent.

- Forțele armate rusești au lansat o noua serie de atacuri in Ucraina, totul in contextul in care șeful Administrației Prezidențiale ucrainene a declarat ca loviturile pe care le-a suferit Kievul in ultimele trei saptamani fac parte din pregatirile Rusiei pentru o ofensiva majora. Exista insa zvonuri…

- Un raport al Inaltului Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului, publicat pe 26 martie, arata ca cel puțin 32 de prizonieri de razboi ucraineni, capturați de Rusia, au fost executați intre 1 decembrie 2023 și 29 februarie 2024. Totodata, organizația vorbește despre „acuzații credibile privind cazuri…

- Ucraina a revendicat inca o lovitura de succes asupra Flotei Rusiei de la Marea Neagra (BSF), anunțand pe 26 martie ca nava Konstantin Olshansky a fost lovita de o racheta Neptun. Vorbind la televiziunea naționala, purtatorul de cuvant al Marinei ucrainene, Dmytro Pletenchuk, a spus ca daunele aduse…

- Șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Vasyl Maliuk, a afirmat luni, 25 martie, ca Ucraina va lansa mai multe operațiuni in Rusia și va schimba tacticile pentru a ramane „cu un pas inaintea” Moscovei, relateaza The Kyiv Independent.In ultima perioada, SBU și serviciile de informații militare…

- Forțele ruse au lansat atacuri cu drone asupra regiunilor din sudul și estul Ucrainei in noaptea de luni spre marți, iar autoritațile ruse au anunțat ca au interceptat rachete ucrainene deasupra regiunii Belgorod. Șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Vasyl Maliuk, spune ca forțele ruse…

- Crimeea si Sevastopolul sunt parti integrante ale Rusiei, iar problema afilierii lor este inchisa pentru totdeauna, a declarat sambata ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, intr-un discurs video cu ocazia implinirii a zece ani de cand Rusia a anexat ilegal peninsula Crimeea, acțiune pe care Moscova…