Ucraina anunță că orașul Uman și regiunea Cerkasî vor fi în doliu timp de trei zile Autoritațile ucrainene au declarat trei zile de doliu in orașul Uman, dar și in regiunea Cerkasi din centrul Ucrainei, dupa atacul cu rachete de vineri, soldat cu peste 20 de morți, informeaza Rador. Zeci de oameni au venit sa depuna un ultim omagiu la locul unde se afla blocul de noua etaje prabușit in urma atacului. Lumanari aprinse, flori și jucarii au fost aduse de localnici, cutremurați de aceasta tragedie.

