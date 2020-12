Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a suferit o infrangere la alegerile locale desfasurate duminica, partidul sau fiind devansat de adversari in majoritatea oraselor mari, potrivit sondajelor realizate la iesirea de la urne, potrivit AFP. In noua mari orase si centre regionale din toata Ucraina…

- Un numar record de decese cauzate de coronavirus a fost inregistrat in Rusia. 317 bolnavi au murit in ultimele 24 de ore. Numarul total al persoanelor care au luat SARS-CoV-2 in Rusia, de la izbucnirea pandemiei, a ajuns la 1.447.335, potrivit stiri.tvr.ro. 317 decese cauzate de Covid-19 in ultimele…

- Atacatorul cecen acuzat ca a decapitat un profesor in Franta nu mai avea legaturi cu Moscova din 2008, a afirmat sambata ambasada Rusiei la Paris, citata de agentiile ruse de presa, noteaza AFP.Citește și: SONDAJ CURS - Intenția de vot pentru partide la alegerile parlamentare"Aceasta crima…

- Așa cum era de așteptat, din cauza lipsei precipitațiilor, alimentarea cu apa a Peninsulei Crimeea a ajuns intr-o situație critica. Ca urmare a secetei prelungite, principalele rauri ale peninsulei sunt uscate ori au debite superficiale. In luna septembrie, intrarile de apa in principalele bazine…

- Vladimir Putin a propus vineri Statelor Unite un schimb de promisiuni de "neingerința" electorala și de cooperare în materia tehnologiei informațiilor pentru a promova un pact mondial de neagresiune în acest domeniu, scrie AFP.Într-o declarație publicata de Kremlin,…

- Autoritatile ruse au blocat activele lui Aleksei Navalnii, in cadrul unei proceduri judiciare, in timp ce liderul opozitiei era spitalizat in Germania dupa ce a fost otravit.Conturile bancare ale lui Aleksei Navalnii sunt blocate, iar apartamentul sau din Moscova este pus sub sechestru, a…

- Autoritatile germane s-au oferit sa cheltuie un miliard de euro pentru a construi doua terminale pentru gaze naturale lichefiate, in incercarea de a descuraja SUA sa impuna sanctiuni Germaniei din cauza implicarii sale in proiectul gazoductului Nord Stream 2, informeaza saptamanalul Die Zeit, preluat…

