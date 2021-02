Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana a anunțat vineri ca doi soldați au fost uciși de separatiștii pro-ruși joi, ziua unei vizite a președintelui Volodimir Zelenski la linia frontului din estul țarii cu ambasadorii G7, relateaza AFP.Un soldat a fost ranit mortal de un lunetist lânga Zaitseve, la aproximativ…

- Rusia și Statele Unite au convenit sa extinda tratatul New START de control al armelor nucleare în condițiile solicitate de Moscova, a declarat ministrul adjunct de externe Serghei Ryabkov, potrivit agenției RIA, preluata de Reuters. Kremlinul a spus marți ca cele doua mari puteri au ajuns…

- Sunt necesari mai multi pasi pentru a proteja o fragila incetare a focului in estul Ucrainei, pe masura ce cresc violarile acordului, a declarat pentru Reuters ministrul suedez de externe Ann Linde miercuri in timpul unei deplasari in regiune. Linde a fost in prima sa vizita in Ucraina de cand a preluat…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a apreciat joi drept "partial admisibila" plangerea depusa de Ucraina impotriva Rusiei dupa anexarea Crimeei in 2014, o decizie pe fond urmand sa intervina "la o data ulterioara", relateaza AFP, potrivit AGERPRES. Kievul acuza Moscova ca s-a facut…

- Rusia a anuntat sambata ca va restitui Bosniei o icoana veche ce i-a fost oferita ministrului sau de externe Serghei Lavrov, pentru ca provenienta acesteia sa poata fi stabilita cu sprijinul Interpol, in urma unei plangeri formulate de Ucraina, transmit AFP si Reuters, conform agerpres.ro. Presedintele…

- SUA vor inchide activitatea celor doua consulate de pe teritoriul Rusiei, de la Vladivostok si Ekaterinburg, a anuntat Departamentul de Stat invocand probleme de siguranta si securitate la facilitatile in care operatiunile au fost restranse prin COVID-19. Secretarul de stat Mike Pompeo, dupa…

- Procurorul general al Curții Penale Internaționale (CPI), Fatou Bensouda, a declarat, la sfarșitul saptamanii trecute, ca „o gama larga de comportamente care constituie crime de razboi și crime impotriva umanitații” au fost comise in Ucraina din 2014, potrivit AFP, citata de Hotnews. Prezentand concluzia…