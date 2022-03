Stiri pe aceeasi tema

- Un sistem antiaerian BUK apare filmat când lanseaza o racheta ce pare sa loveasca ținta, un avion rusesc ce se prabușește, scrie Hotnews.ro. În imagini ar fi vorba de un sistem antiaerian 9K37M1 Buk-M1. „L-am doborât, l-am doborât”, se aude cum…

- Adidas, companie germana de echipament sportiv, a decis sa suspende toate activitațile sale în Rusia ca urmare a invadarii Ucrainei. Decizii similare au fost luate și de Nike și Puma. „Am decis sa suspendam operatiunile magazinelor si site-ului nostru de comert electronic din…

- Un avion de lupta rus a fost distrus duminica seara deasupra orașului Harkov, potrivit imaginilor publicate de Nexta pe Twitter. In imaginile publicate in aceasta seara de Nexta se vede cum avionul rus este distrus de apararea antiaeriana ucraineana. Informația a fost confirmata și de reprezentanții…

- In timpul protestului de sambata de la Herson, unde sute de oameni au ieșit in strada sa-i confrunte pe militarii ruși care cucerit miercuri orașul, un barbat s-a urcat pe un tanc al armatei ruse, fluturand in mana drapelul Ucrainei. Imaginile care au surprins acțiunea au fost publicate de canalul NEXTA…

- Mii de georgieni au ieșit din nou pe strazile din capitala țarii, Tbilisi, pentru a protesta fața de invazia Rusiei in Ucraina care a provocat sute de victime. Georgienii au strigat sloganuri de susținere a Ucrainei și au acuzat Rusia de agresiunea fața de țara vecina. Protestatarii, care se tem, la…

- Ucrainenii au gasit in telefonul unui soldat rus luat prizonier o inregistrare in care isi manifesta ranjind satisfactia ca orasele Ucrainei sunt bombardate. Aflat acum pe un pat de spital din Ucraina, soldatul nu mai zambeste si spune ca Vladimir Putin este un ticalos #Russian occupant rethinks the…

- The Ghost of #Kyiv is alive! The legendary ace was shot down, but already got a new plane. pic.twitter.com/51wYHG1xHY — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022 "Fantona de la Kiev este in viața. Legendarul as a fost doborat, dar are deja un nou avion," a fost anunțul primit cu un val de entuziasm, potrivit…

- Agentia de stat rusa RIA Novosti a publicat, in dimineata zilei de 26 februarie, un articol prin care Rusia recunoaste razboiul de cucerire a Ucrainei si aducerea acesteia inapoi in Rusia. La scurt timp, articolul a fost sters, insa acesta a ramas in arhiva. „Rusia isi restabileste unitatea – tragedia…