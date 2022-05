Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 84. Forțele armate ucrainene spun ca au recucerit o alta așezare in regiunea Harkov, in timp ce trupele iși continua contraatacurile in zona. In același timp, alianța NATO nu se așteapta la caștiguri semnificative pentru niciuna di

- Razboi in Ucraina, ziua 77.Presedintele Zelenski sustine ca rușii au fost izgoniți din regiunea Harkov. Fortele ruse au vizat in cursul noptii 93 de tinte, au ucis 280 de soldati ucraineni si au distrus 59 de unitati de echipament militar, potrivit ultimu

- Forțele ucrainene au recucerit un alt sat din nordul regiunii Harkov, in timp ce continua contraofensiva impotriva forțelor rusești, informeaza CNN. Intr-o inregistrare video care circula pe Telegram, trupele au fost vazute plasand un steag pe o cladire din satul Molodova, in apropiere de granița…

- Forțele ruse au lovit un depozit de armament din regiunea Zaporojie cu rachete Kalibur. Aici se afla armament primit de Ucraina din partea UE și SUA, anunța Ministerul rus al Apararii, scrie Reuters.

- Mai mulți civili au murit in satul Borovaya din nord-estul țarii, dupa ce trupele rusești ar fi deschis focul asupra unor autobuze care transportau civili, potrivit Biroului procurorului regional din Harkov, citat de Sky News.

- Vineri, Guvernul Ucrainei a denuntat faptul ca teritoriul Belarusului este folosit de catre Rusia pentru a amplasa si acumula sisteme de rachete, potrivit unor declaratii facute de ministrul adjunct al apararii de la Kiev, Hanna Maliar. „Fortele ruse folosesc activ teritoriul Belarusului…

- Bombardamentele ruse au distrus complet Iakovlivka, o asezare cu 600 de locuitori din regiunea Harkov, in estul Ucrainei, potrivit procuraturii generale din oras, citata de Suspline Tv, informeaza joi EFE.Potrivit companiei publice de radiodifuziune din Ucraina, Biroul Procurorului din regiunea Harkov…

- Un comandant de top al trupelor cecene si mana dreapta a liderului Ramzan Kadirov a fost ucis de fortele speciale ucrainene SpetzNaz „Alfa”, in zona aeroportului Gostomel din apropierea Kievului, potrivit mai multor surse. Generalul Magomed Tushaev ar fi fost eliminat impreuna cu intregul sau regiment.