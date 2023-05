Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 443. Armata ucraineana spune ca Rusia a lansat aproape 50 de atacuri aeriene in ultima zi. Un ofițer din in zona a spus ca Ucraina se afla intr-o „faza de contraofensiva activa” dupa mai multe luni de aparare.

- Rusia a trecut pe poziții defensive in toate zonele sale de lupta, cu excepția Bahmut, potrivit șefului serviciilor de informații ucrainene Kirilo Budanov, relateaza The Guardian . Intr-un interviu acordat RBC Ucraina , el a declarat: „Au trecut complet la aparare poziționala peste tot. Singurele locuri…

- Ministerul britanic al Apararii a raportat in actualizarea sa zilnica ca Rusia a obținut caștiguri semnificative in orașul Bahmut. Conform acestui raport, forțele ruse au reușit, foarte probabil, sa avanseze in centrul orașului și sa captureze malul vestic al raului Bahmutka. In urma acestor evenimente,…

- Rusia cauta sa achiziționeze arme din Coreea de Nord. Kremlinul ar putea incerca sa schimbe alimente și alte marfuri pentru peste 24 de tipuri de arme și muniții și dorește sa trimita o delegație in Coreea de Nord pentru a incheia un acord.

- Fortele ruse au obtinut unele succese in luptele pentru Bahmut, oras situat pe linia frontului din estul tarii, au declarat miercuri seara oficiali militari ucraineni, adaugand ca luptatorii lor inca rezista intr-o batalie care dureaza de mai multe luni, relateaza Reuters. Orasul minier Bahmut si localitatile…

- Seful Statului major al armatei ucrainene, Valeri Zalujni, a afirmat ca trupele sale au reusit sa 39; 39;stabilizeze 39; 39; situatia din zona orasului Bahmut, epicentrul luptelor contra fortelor ruse din estul Ucrainei, relateaza sambata agentia France Presse citata de Agerpres.roAcest oras, care avea…

- Ucraina a decis sa lupte in continuare pentru controlul orașului ruinat Bahmut, deoarece batalia de acolo scote din lupta cele mai bune unitați ale Rusiei și afecteaza capacitate militara a armatei și a grupului Wagner, inaintea unei contraofensive ucrainene planificate in acesta

- Razboi in Ucraina, ziua 356. Sirenele de alarma au rasunat pe teritoriul Ucrainei, dupa detectarea mai multor avioane rusești care au decolat din Belarus. In același timp, la Bahmut se duc in continuare lupte grele: rușii susțin ca au avansat aproape 2 ki