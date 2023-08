Stiri pe aceeasi tema

- Apararea aeriana ucraineana a doborit in cursul noptii de miercuri spre joi circa 15 drone care se indreptau catre Kiev, a anuntat seful administratiei militare a capitalei ucrainene, Serghei Popko, transmite AFP. Este vorba de drone explozive "Shahed", iar potrivit informatiilor disponibile in acest…

- Apararea antiaeriana ucraineana a doborat 15 drone care se indreptau spre Kiev, in noaptea de miercuri pana joi, a declarat seful administratiei militare a capitalei ucrainene, Serghei Popko, in timp ce la Herson mai multi civili si pompieri au fost raniti intr-un dublu atac asupra unei biserici, relateaza…

- Apararea aeriana ucraineana a doborat in cursul noptii de miercuri spre joi circa 15 drone care se indreptau catre Kiev, a anuntat seful administratiei militare a capitalei ucrainene, Serghei Popko. Este vorba de drone explozive ”Shahed”, iar potrivit informatiilor disponibile in acest moment in capitala…

- Apararea antiaeriana rusa a doborat in noaptea de sambata spre duminica pana la noua drone deasupra peninsulei Crimeea, a declarat seful prorus al peninsulei anexate, Serghei Axionov, citat de EFE, scrie Agerpres.Bateriile antiaeriene au doborat cinci dintre aparatele aeriene fara pilot, in timp…

- Forțele ucrainene de la Kiev au declarat vineri ca au doborat 36 de rachete și drone rusești in capitala și in jurul acesteia in cursul nopții, iar doua persoane au fost ranite de resturile cazute, inainte ca autoritațile sa ridice alertele de raid aerian in cea mai mare parte a țarii.Rusia a lansat…

- Ucraina a fost atacata cu 54 de drone iraniene, in acelasi timp, in noaptea de sambata spre duminica. 36 dintre acestea au fost doborate, a anuntat presedintele Volodimir Zelenski. Luni dimineata, rusii au lansat un nou atac masiv cu drone si rachete asupra Kievului, relateaza CNN. In mesajul de duminica…

- Razboi in Ucraina, ziua 453. Miniștrii de Externe din UE se intalnesc luni, la Bruxelles, pentru a discuta despre crizele din Ucraina și Sudan. La intalnire va participa și ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu.

- Atac cu drone asupra Kievului, apararea antiaeriana ucraineana susține ca le-a doborat pe toateAdministratia civila si militara a Kievului a anuntat sambata ca a respins un nou atac cu drone rusesti asupra capitalei ucrainene, vizata in timpul noptii, dar ca resturi au cazut asupra Kievului, fara…