- Actuala campanie a Ucrainei de recucerire a teritoriilor ocupate de fortele rusesti ar putea avea inca multe luni de desfasurare. In conditiile in care anul acesta nu se pot obtine castiguri importante, planificatorii iau in considerare modul in care antrenamentele si noile echipamente ar putea inclina…

- ”In sectorul Bahmut, 3 km 2 au fost eliberati saptamana trecuta. In total, 40 km 2 au fost eliberati pe flancul de sud al sectorului Bahmut”, un orasel cucerit in mai de Rusia, in urma unei batalii feroce, anunta la televiziune adjuncta ministrului ucrainean al Apararii Ganna Maliar. Pe de alta parte,…

- Armata rusa a afirmat marti, 1 august, ca a respins in cursul noptii un atac cu trei drone navale ucrainene asupra a doua nave ale sale de patrulare din Marea Neagra, informeaza Reuters si Agerpres . ”Cele trei drone navale ale inamicului au fost distruse” de tirurile navelor ruse, a asigurat Ministerul…

- Armata rusa ”a respins cu succes” atacuri ale fortelor Kievului in patru zone ale frontului, si anume in regiunile Donetk (est), dar si in Zaporojie (sud), anunta Ministerul rus al Apararii intr-un comunicat, relateaza AFP. Zece dintre aceste atacuri au fost respinse in apropiere de Bahmut (est), precizeaza…

- Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, susține ca orice mobilizare ulterioara va depinde de ceea ce Rusia dorește sa realizeze in razboiul din Ucraina, adaugand ca se confrunta cu o intrebare la care numai el i-ar putea raspunde: „Ar trebui sa reincerce Rusia cucerirea Kievului?”. La peste 15 luni de…

- Rusia a cerut marti comunitații internationale ”sa condamne” Kievul, in urma distrugerii partiale a Barajului hidroelectric Kahovka, in sudul Ucrainei - o catastrofa de care cele doua parti beligerante se acuza reciproc, relateaza AFP.”Indemnam comunitatea internationala sa condamne actiunile criminale…