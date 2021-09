Ucraina antrenată în exerciții militare împreună cu SUA și NATO Ucraina desfașoara exerciții militare impreuna cu forțe SUA și NATO. Ucraina, impreuna cu forțe NATO și SUA desfașoara exerciții militare intr-o perioada in care tarile vecine – Rusia si Belarus – au desfasurat la rindul lor exercitii care au alarmat Occidentul, transmite Noi.md cu referire la safenews.md. Kievul cauta de mult timp o integrare mai strinsa cu fortele armate occidentale in speran Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a inceput luni exercitii militare comune cu SUA si alte trupe NATO, intr-o perioada in care tarile vecine ei - Rusia si Belarus - au desfasurat la randul lor exercitii de amploare care au alarmat Occidentul, relateaza Reuters. Ucraina, in conflict cu separatistii din estul tarii…

- Uniunea Europeana trebuie sa-si accelereze eforturile pentru crearea propriilor capacitati militare si sa se bazeze mai putin pe America, sustine liderul grupului europarlamentar al Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, a relatat duminica politico.eu. Intr-un interviu acordat grupului media…

- Președintele rus Vladimir Putin și liderul belarus, Alexander Lukașenko, au anunțat ca au facut progrese in direcția integrarii economiilor celor doua țari. Cei doi s-au intalnit joi seara, inaintea unor exerciții militare comune de amploare, relateaza The Guardian.

- Circa 500 de soldati din trupele de infanterie motorizata ale Rusiei participa la exercitii militare in zona muntoasa din Tadjikistan, in contextul instabilitatii din tara vecina Afganistan, a anuntat luni Ministerul Apararii al Federatiei Ruse, informeaza Reuters. Toti soldatii implicati in aceste…

- Cancelarul german Angela Merkel a aparat joi un acord cu SUA care permite continuarea proiectului gazoductului Nord Stream 2, ca fiind un compromis pragmatic, dar Ucraina a afirmat ca acordul este prea slab pentru a asigura ca Rusia se va comporta asa cum doresc Kievul si Occidentul, transmite Reuters.…

- Viitorul gazoduct Nord Stream 2 ameninta Ucraina si Europa Centrala pe plan „politic, militar si energetic”, au spus, miercuri, Kievul si Varsovia, dupa un compromis intre Washington si Berlin asupra acestui controversat proiect care va lega Germania si Rusia, noteaza AFP. „O astfel de decizie creeaza…

- Rusia urmarește cu atenție Exercițiul militar multinațional Sea Breeze 2021, organizat de Statele Unite și Ucraina in Marea Neagra, cu participarea a numeroase state membre NATO. Dupa incidentele de zilele trecute din Marea Neagra, presedintele rus Vladimir Putin este pregatit sa adopte orice fel de…

- Rusia a tras cu muniție reala in Marea Neagra in paralel cu exercitiile militare desfasurate in aceeasi zona de Ucraina si tarile membre NATO, printre care și Romania. Rusia a protestat fata de aceste manevre militare in Marea Neagra. Flota rusa din Marea Neagra a anunțat astfel ca echipajele a doua…