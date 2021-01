Stiri pe aceeasi tema

- Politia ucraineana investigheaza informatii potrivit carora unii cetateni au fost vaccinati ilegal impotriva COVID-19, cu vaccinuri care nu au fost oficial aprobate, si li s-a perceput suma de 3.000 de euro de doza, au declarat oficiali de rang inalt,...

- Mai multe imagini in care un batran cade la pamant, fiind lovit de un mascat in seara de Revelion, au fost facute publice, iar poliția a anunțat ca demareaza o ancheta in acest caz. Incidentul s-a petrecut in Maramureș, in comuna Ardusat, acolo unde oamenii legii au facut percheziții la domiciliile…

- Preotul din comuna prahoveana Filipestii de Targ este acuzat ca ar fi agresat fizic un copil de sase ani, dupa ce acesta a aruncat cu o petarda pe strada. Parintii sustin ca omul bisericii le-a urecheat copilul, iar apoi l-a cautat prin buzunare. Poliția a demarat o investigație in acest caz, scrie…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), care delibereaza in prezent cu privire la autorizarea mai multor vaccinuri impotriva COVID-19, a anuntat miercuri ca a fost victima unui atac cibernetic.

- „Dispozitive uzuale pentru un astfel de eveniment” si „nu au fost adoptate masuri suplimentare fata de anii precedenti” si nici „nu au fost mobilizate forte si mijloace in sprijinul celor din judetul Constanta” sunt predicatele unui comunicat de presa eliberat, sambata, de IPJ Constanța și Gruparea…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 9 778 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 4 946 traversari persoane, dintre care 2 979 treceri la frontiera moldo-romana, 1 386 treceri la frontiera cu Ucraina și 581 treceri…

- Poliția austriaca a arestat 30 de persoane suspectate de legaturi cu mișcari islamiste, in urma a peste 60 de percheziții intreprinse luni in patru regiuni diferite ale țarii, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters și The Times. Ancheta, despre care parchetul austriac afirma ca nu are legatura cu…

- Presa austriaca a dat publicitații in aceasta dimineața informații despre identitatea și viața atacatorului ucis aseara de poliție, dupa atacul multiplu din centrul istoric al Vienei. Potrivit jurnalistului austriac Florian Klenk, redactor-șef al saptamanalului Falter, teroristul era simpatizant ISIS…