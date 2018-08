Ucraina: Amplificarea violenţelor în est, în ciuda apelurilor la calm la începutul anului şcolar Violentele s-au amplificat in estul Ucrainei in ciuda apelurilor reinnoite la calm la inceputul anului scolar, a declarat miercuri Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), informeaza dpa.



De la miezul noptii (21.00 GMT), s-au inregistrat "peste 70 de incalcari ale incetarii focului" in incidente intre armata ucraineana si rebelii prorusi, a precizat OSCE, care a desfasurat observatori neinarmati in zona de conflict.



"Partile trebuie sa-si onoreze angajamentele" pentru pace, a spus OSCE, cerand "imediat incetarea tirurilor" pentru "a-i proteja pe ucrainenii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

