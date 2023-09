Ucraina ameninta ca va aduce Uniunea Europeana in fata Organizatiei Mondiale a Comertului daca Romania, Polonia, Bulgaria, Ungaria si Slovacia nu vor ridica restrictiile impuse importului de cereale ucrainene, potrivit Politico. Exporturile de cereale ale Ucrainei sunt in prezent interzise pe pietele Poloniei, Ungariei, Romaniei, Bulgariei si Slovaciei, in urma unui acord incheiat cu Comisia […] The post Ucraina ameninta cu judecata mai multe tari UE, printre care si Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .