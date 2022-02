Ucraina: Alimentele, încotro? „Invazia” din coșul de pâine al Europei Ucraina este considerata „coșul de paine al Europei”, iar invazia ar duce la „lovirea puternica” a lanțului de aprovizionare cu alimente”, a declarat Alan Holland, CEO și fondator al companiei de tehnologie de aprovizionare Keelvar. Ucraina produce grau, orz și secara pe care se bazeaza o mare parte din Europa, dupa cum subliniaza spus analiștii. Este, de asemenea, un mare producator de porumb. „Chiar daca sezonul de recoltare este peste cateva luni, un conflict prelungit ar crea penurie de paine in aceasta toamna”, a mai spus Holland. De fapt, nu doar Uniunea Europeana va fi lovita, tot potrivit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

