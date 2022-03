Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Ucraina anunța ca a repornit alimentarea cu electricitate la Cernobil, la fosta centrala nucleara. Fosta centrala are doua sistemele de alimentare, dintre care unul a fost repus in funcțiune. Fosta centrala a fost definitiv oprita in urma accidentului nuclear din anul 1986. Ea este…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat ca UE va face public un al patrulea pachet de sanctiuni la adresa Rusiei. In urma razboiului declansat de Rusia in Ucraina, Uniunea Europeana isi propune sa renunte la dependenta de gazul rusesc pana in 2027 si investitii strategice in dezvoltarea…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, indeamna Rusia la un armistitiu temporar, pentru ca Ucraina sa poata repara o linie electrica ce alimenteaza Centrala Nucleara de la Cernobil si avertizeaza ca este posibil sa aiba loc ”scurgeri” de radiatii in cazul in care pana de curent continua, relateaza…

- Sistemele care monitorizeaza materialul nuclear la instalatiile de deseuri radioactive de la centrala nucleara dezafectata de la Cernobil, din Ucraina, care au fost capturate de fortele ruse luna trecuta, au incetat sa mai transmita date catre Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), a…

- Discuțiile dintre Ucraina și Rusia se vor relua miercuri seara, potrivit CNN, care citeaza un membru al cabinetului prezidențial ucrainean. Potrivit sursei citate este de așteptat ca la discuțiile din aceasta seara sa participe aceiași reprezentanți ai Rusiei și Ucrainei care s-au intalnit și luni.…

- Bogdan Aurescu și Vasile Dincu au fost chemați de urgența, joi dimineața, la Guvern, de catre premierul Nicolae Ciuca. Ministrul de Externe și cel al Apararii, cele doua instituții care sunt in alerta maxima dupa invazia Rusiei in Ucraina, vor avea discuții cu premierul Nicolae Ciuca cu privire la masurile…

- Romania iși repatriaza familiile diplomaților din ambasada Romaniei la Kiev, de teama unei eventuale invazii militare a Rusiei in Ucraina, transmite Antena 3. Romania nu este prima țara care iși retrage personalul neesențial de la Kiev, acțiuni asemnatoare fiind intreprinse atat de SUA și Israel, cat…

- Departamentul de stat al SUA si-a prelungit atentionarea de calatorie pentru Ucraina, avertizandu-si cetatenii cu privire la amenintarea militara sporita pe care o reprezinta Rusia pentru aceasta tara si indemnand pe oricine intentioneaza sa viziteze Ucraina sa se razgandeasca. Guvernul american, care…