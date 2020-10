Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a suferit o infrangere la alegerile locale desfasurate duminica, partidul sau fiind devansat de adversari in majoritatea oraselor mari, potrivit sondajelor realizate la iesirea de la urne, noteaza AFP. In noua mari orase si centre regionale din toata Ucraina unde au fost realizate aceste sondaje, niciun candidat al partidului prezidential nu a fost ales primar, nici chiar in orasul natal al lui Volodimir Zelenski, departe de triumful electoral propriu si al partidului sau anul trecut. Partidul sau, Servitorul poporului, s-a clasat pe primul loc la consiliile…