Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a salutat miercuri, prin vocea purtatorului de cuvant Dmitri Peskov, faptul ca Kievul și-a exprimat in scris solicitarile pentru negocierile de incetare a focului, dar a spus ca inca nu exista semne privind evoluții considerabile pentru ajungerea la un acord care sa opreasca razboiul, relateaza…

- Rusia ar fi dispusa sa accepte aderarea Ucrainei la Uniunea Europeana, insa acest lucru s-ar putea intampla doar daca renunța la NATO și ramane nealiata militar. Afirmațiile ar fi fost facute pentru Financial Times, de catre patru persoane care sunt apropiate discuțiilor dintre cele doua tabere. Moscova…

- Ucraina și Rusia au inregistrat progrese semnificative in ceea ce privește un plan preliminar de pace in 15 puncte, inclusiv incetarea focului și retragerea trupelor ruse, daca Kievul este de acord sa-și reduca efectivele armate, conform publicației americane Financial Times. Potrivit acesteia, acordul…

- Localitațile din sud-estul Ucrainei au fost din nou ținta atacurilor trupelor rusești, iar guvernul de la Kiev spune ca se pregatește un atac major asupra capitalei. Ieri, toata ziua, au fost lupte intense la periferia Kievului, pe care rușii incearca sa-l incercuiasca. Potrivit oficialilor americani,…

- „Nu este momentul pentru divizari, este momentul de a ne uni. Sa ne unim in jurul presedintelui nostru", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, in cadrul conferintei de presa zilnice, intrebat despre apelurile unor personalitati de prima marime ale culturii ruse care se opun…

- Invazia Rusiei in Ucraina ar urma sa inceapa, miercuri dimineața, la ora locala 3 dimineața, dupa cum susține o sursa americana din Kiev a cotidianului The Mirror, deși Vladimir Putin a anunțat ca retrage trupe de la granița cu Ucraina. Șefii Kremlinului vor ordona un atac asupra Ucrainei la aceasta…

- Un reprezentant de seama al Ucrainei a declarat miercuri ca trupele ruse mobilizate la granite nu sunt pregatite pentru o invazie iminenta a tarii sale, asa cum se tem occidentalii, ci au servit mai mult ca un ”santaj” din partea Kremlinului, relateaza AFP. ”Vedem o concentrare a fortelor armate, dar…

- Președintele turc Tayyip Erdogan a avertizat vineri ca un conflict militar dintre Rusia și Ucraina ar echivala cu o „încalcare grava” și inacceptabila a pacii regionale, repetând totodata oferta sa de a media. Erdogan a spus ca va vizita Ucraina la începutul lunii februarie…