Stiri pe aceeasi tema

- Un parlamentar independent din Ungaria a publicat imagini cu proprietatea de lux pe care premierul Ungariei, Viktor Orban, și-a construit-o la Hatvanpuszta. Uriașa proprietate nu apare in declarația de avere a premierului ungar, scrie publicația Tarsadalom Potrivit deputatului independent ape aceasta…

- Kievul a inaintat un demers oficial Budapestei in legatura cu videoclipul guvernului ungar, in care harta Ucrainei este prezentata fara Crimeea. Acest lucru se precizeaza in declarația Ministerului de Externe ucrainean. „Ungaria trebuie sa inceteze sa mai faca provocari și sa adere la obligațiile sale…

- Slovacia va institui, in perioada 24 mai-8 iunie, controale la frontierele cu Austria, Cehia, Polonia și Ungaria, anunța Ministerul roman al Afacerilor Externe, informeaza Rador.Potrivit sursei, decizia cu caracter temporar a fost luata in contextul organizarii a doua evenimente majore - Forumul…

- Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a plecat duminica spre China, unde spune ca vrea sa discute despre modalitatile de solutionare a conflictului din Ucraina, intrucat, afirma el, „Europa este cuprinsa de o psihoza a razboiului”, noteaza news.ro.Ungaria, membra a Uniunii Europene,…

- Razboi in Ucraina, ziua 437. Autoritațile instalate de Rusia in regiunea anexata Zaporojie a Ucrainei au anunțat, vineri, evacuarea unora dintre locuitorii din 18 așezari din prima linie din cauza „bombardamentelor intensificate”.

- Retorica ''extremista'' a Kievului demonstreaza necesitatea de a continua campania militara rusa in Ucraina, a anuntat vineri Ministerul de Externe rus intr-un comunicat, citat de EFE, preluata de Agerpres.

- Ministerul rus de Externe le-a convocat marti pe ambasadoarele SUA, Canadei si Marii Britanii, pentru a le atrage atentia asupra actiunilor acestora de „ingerinta” in afacerile interne ale Rusiei, care le-ar putea atrage expulzarea din aceasta tara, relateaza agentiile Reuters si AFP. Cele trei țari…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a angajat sa acorde prioritate cooperarii cu statele africane, intr-un discurs pe care l-a sustinut la Conferinta Parlamentara Internationala Rusia-Africa, luni, la Moscova, relateaza AFP. Liderul de la Kremlin a anuntat ca va acorda "prioritate" relatiilor cu tarile…